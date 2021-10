Premier League, il 68% dei giocatori è completamente vaccinato: i dati completi (Di martedì 19 ottobre 2021) Oltre l’81% dei giocatori della Premier League ha ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid e il 68% è completamente vaccinato, ha annunciato oggi l’ente che organizza il massimo campionato inglese. “La Premier League può confermare oggi che l’81% dei giocatori ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid e che il 68% è completamente vaccinato – si legge in una nota – I tassi di vaccinazione vengono raccolti settimanalmente dalla Premier League e la Lega continua a lavorare con i club per incoraggiare la vaccinazione tra i membri e il personale”. La stampa aveva affermato nei giorni scorsi che solo 7 squadre su 20 avevano vaccinato più del 50% dei ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Oltre l’81% deidellaha ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid e il 68% è, ha annunciato oggi l’ente che organizza il massimo campionato inglese. “Lapuò confermare oggi che l’81% deiha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid e che il 68% è– si legge in una nota – I tassi di vaccinazione vengono raccolti settimanalmente dallae la Lega continua a lavorare con i club per incoraggiare la vaccinazione tra i membri e il personale”. La stampa aveva affermato nei giorni scorsi che solo 7 squadre su 20 avevanopiù del 50% dei ...

