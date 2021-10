Porto Milan, Tomori: «Contenti delle prestazioni, non dei risultati» (Di martedì 19 ottobre 2021) Fikayo Tomori ha parlato nel pre partita della sfida tra Milan e Porto: ecco le dichiarazioni del difensore Fikayo Tomori parla nel pre partita della sfida contro il Porto. Le parole del difensore del Milan sulla Champions League ai canali ufficiali della UEFA. LE PAROLE – «Mancano ancora quattro partite del girone, quindi abbiamo ancora una possibilità di qualificarci e siamo ancora ottimisti al riguardo. Abbiamo ancora molta strada da fare e penso che possiamo essere Contenti delle nostre prestazioni, ma non dei risultati. Dobbiamo cercare di unire queste cose insieme per ottenere dei risultati e ottenere dei punti» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Fikayoha parlato nel pre partita della sfida tra: ecco le dichiarazioni del difensore Fikayoparla nel pre partita della sfida contro il. Le parole del difensore delsulla Champions League ai canali ufficiali della UEFA. LE PAROLE – «Mancano ancora quattro partite del girone, quindi abbiamo ancora una possibilità di qualificarci e siamo ancora ottimisti al riguardo. Abbiamo ancora molta strada da fare e penso che possiamo esserenostre, ma non dei. Dobbiamo cercare di unire queste cose insieme per ottenere deie ottenere dei punti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

