Porto-Milan stasera in tv in chiaro? Orario e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) stasera in tv Porto-Milan, sfida valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Al Do Dragao i rossoneri, ancora a secco di punti, vogliono provare a riaprire il discorso qualificazione battendo i lusitani in trasferta. Sfida tutt’altro che semplice, chi riuscirà ad avere la meglio. Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di martedì 19 ottobre. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, visibile anche in streaming su Sky Go, ma anche in chiaro su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Play). I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021)in tv, sfida valevole per la terza giornata dei gironi di. Al Do Dragao i rossoneri, ancora a secco di punti, vogliono provare a riaprire il discorso qualificazione battendo i lusitani in trasferta. Sfida tutt’altro che semplice, chi riuscirà ad avere la meglio. Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di martedì 19 ottobre. La partita verrà trasmessa insu Sky Sport Uno, visibile anche insu Sky Go, ma anche insu Canale 5 (e insu Mediaset Play). I TELECRONISTI SportFace.

