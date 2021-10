Pierpaolo Pretelli-Giulia Salemi, annuncio sulle nozze: “Ci sono i presupposti” (Di martedì 19 ottobre 2021) Pierpaolo Pretelli confessa: “Matrimonio con Giulia Salemi? Ci sono tutti i presupposti” Pierpaolo Pretelli uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show ha concesso un’intervista nel talk “Programma” che vede al timone i due giornalisti Claudia Rossi e Andrea Conti. Il concorrente del talent show condotto da Carlo Conti quando è stato invitato a rompere il silenzio sulle eventuali future nozze tra lui e la fidanzata Giulia Salemi, ha subito sottolineato: “Se le cose continuano così ci sono tutti i presupposti“. Giulia Salemi riceverà una proposta di nozze da ... Leggi su cityroma (Di martedì 19 ottobre 2021)confessa: “Matrimonio con? Citutti iuno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show ha concesso un’intervista nel talk “Programma” che vede al timone i due giornalisti Claudia Rossi e Andrea Conti. Il concorrente del talent show condotto da Carlo Conti quando è stato invitato a rompere il silenzioeventuali futuretra lui e la fidanzata, ha subito sottolineato: “Se le cose continuano così citutti i“.riceverà una proposta dida ...

Advertising

fanpage : La favola di Pierpalo Pretelli: dopo #Striscia il silenzio, poi la rinascita con il #Gfvip e il #taleequaleshow: “N… - GiuliaSalemi93 : Io alle 15.25 metto su Raiuno e mi guardo insieme a voi Pierpaolo Pretelli a #domenicain con zia Mara. #pierxmara - ridetedipiu : @Pippa34955515 @G12apostoli @pierpaolopretel La tua vita si chiama Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ma mollateli… - Isabelros28 : RT @Valetoomuch: Pierpaolo Pretelli allora non fare queste facce che tanto non sai mentire. Vieni qua e spiegaci questa cosa della radio #… - valery35879637 : RT @estanca7: 'CHI SI FERMAVA AL TARGET VELINO' Signori e signore this is Pierpaolo Pretelli ???????????? #prelemi -