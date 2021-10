Pedro Sànchez vuole abolire la prostituzione in Spagna | “un’industria” da 3 | 7 milioni

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 19 ottobre 2021) Si infiamma letteralmente il dibattito del Partito socialista spagnolo. Infatti il capo del governoha ribadito la sua volontà dila. Attualmente inla legge prevede sanzioni per protettori e sfruttatori. Invece non sono previste misure per chi offre prestazioni a pagamento di sua volontà, purché non lo faccia in luoghi pubblici. Il premier vorrebbe multe anche per i clienti e per chi affitta e/o mette a disposizione i locali.punta a colpire “” che vale all’incirca 3,7di euro secondo una stima dell’Onu del 2016. Il paese iberico sarebbe uno dei maggiori centri mondiali per ladopo Thailandia e Porto Rico. In più, secondo un ...