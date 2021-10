Naomi Campbell | Kate Moss e Claudia Schiffer diventano degli NFT

(Di martedì 19 ottobre 2021) La serie artistica Supermodel le vede protagoniste di cinque immagini inedite, scattate da Ellen von Unwerth negli anni ‘90 e digitalizzate come video in bianco e nero

Advertising

FarSenza : Beyonce, Orietta Berti, Naomi Campbell, Loretta Goggi e Franca Leosini, che guardano insieme Storie Maledette.… - VanityFairIt : Nella serie artistica Supermodel, sono protagoniste di cinque immagini inedite, scattate da Ellen von Unwerth negli… - Veruska89835965 : @Michell90134611 Sì e io sono Naomi Campbell,cn tanto d pelle scura e cosce kilometriche..... - oob781 : @_DanQuijote Beh di solito le persone di colore hanno capelli crespi/ricci, anche Naomi Campbell indossa la parrucca. - lillydessi : Tocco di classe a Parigi: 5 look dalla fashion week commentati da Giusi Ferré - Io Donna -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

Vanity Fair Italia

Prima di lei il Fashion Icon è stato assegnato a celebrity come, Beyoncé Knowles , Lady Gaga , Pharrell Williams , Rihanna e Jennifer Lopez . Taylor - Joy, che ha vinto diversi premi ...... l'autunno - inverno 91 - 92 di Gianni Versace, con George Michael che canta (adesso sono tutti morti, e io ho la sciatica), oltre a Linda e Christy ci sonoe Cindy Crawford. Era un ...Su viso e corpo di molte dive over 50 sembra si sia fermato il tempo. Da Cindy Crawford a Monica Bellucci a Jennifer Aniston ecco i segreti della loro beauty routine e il loro stile di vita ...Tante polemiche, nella prima fase della pandemia da Covid-19 per il cluster di contagio scoppiato nell’orbita del suo celebre locale in Sardegna, il Billionaire. Sì perché Flavio Briatore è conosciuto ...