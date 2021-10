Mura il cadavere della madre nell’armadio e lo tiene in casa per 2 anni: la scoperta a Buccinasco (Di martedì 19 ottobre 2021) Pochi giorni dopo la morte della madre, avrebbe Murato il cadavere nell’armadio della loro casa di Buccinasco, in provincia di Milano, tenendolo in quello stato per 2 anni. Così, secondo quanto ricostruito in sede di indagine a seguito del macabro ritrovamento, avrebbe agito un uomo di 50 anni, incensurato, denunciato pochi giorni fa dalla sua compagna. Mura il cadavere della madre nell’armadio e lo tiene in casa per 2 anni a Buccinasco L’uomo, riporta Ansa, avrebbe Murato il corpo della madre all’interno ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Pochi giorni dopo la morte, avrebbeto illorodi, in provincia di Milano, tenendolo in quello stato per 2. Così, secondo quanto ricostruito in sede di indagine a seguito del macabro ritrovamento, avrebbe agito un uomo di 50, incensurato, denunciato pochi giorni fa dalla sua compagna.ile loinper 2L’uomo, riporta Ansa, avrebbeto il corpoall’interno ...

