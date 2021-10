Mondiali di sci | la Fondazione Cortina chiude con un utile di 1 | 7 milioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali sci

OA Sport

Tra le donne Alice Bagnoli ha conquistato le finali di slalom, classificandosi in ottava posizione, e di figure, giungendo al nono posto, ed infine, grazie ad una buona prestazione nel salto, ha ......giovani che le cronache hanno poi catapultato anche in Coppa del Mondo e nei Campionati: ... dunque, in Val di Fiemme: nella vallata trentina tornano queste piccole "Olimpiadi" dellodi ...CORTINA - La Fondazione Cortina 2021, che ha organizzato i Mondiali di sci lo scorso febbraio, ha chiuso il proprio mandato con un bilancio economico positivo, un utile di 1,68 milioni ...Il trentino Thomas Degasperi ha centrato la medaglia d'argento in slalom ai Campionati Mondiali Assoluti di sci nautico che si sono svolti a Groveland, in Florida (Stati Uniti): l'azzurro è stato batt ...