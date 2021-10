Manovra da 23 miliardi, otto per il taglio tasse (Fi e Iv ne chiedono 10). Verso congedo papà di 10 giorni (Di martedì 19 ottobre 2021) otto miliardi dovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per il taglio delle tasse. Lo si apprende da diverse fonti di governo, mentre è in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi sul... Leggi su ilmattino (Di martedì 19 ottobre 2021)dovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per ildelle. Lo si apprende da diverse fonti di governo, mentre è in corso la cabina di regia a Palazzo Chigi sul...

Advertising

Agenzia_Ansa : Manovra da 25 miliardi, oggi cabina di regia e Cdm.?Tra le ipotesi quota 102 e stretta anti-furbetti sul reddito di… - Gazzettino : #manovra da 23 miliardi, otto per il taglio #tasse (Fi e Iv ne chiedono 10). Verso congedo papà di 10 giorni - beppe94ter : RT @Tg3web: Il Consiglio dei ministri inizia oggi l'esame del documento programmatico di bilancio, il testo che indica le linee guida della… - Tg3web : Il Consiglio dei ministri inizia oggi l'esame del documento programmatico di bilancio, il testo che indica le linee… - airamonivas : RT @GiovanniPaglia: Pare che in manovra ci sarà un taglio delle tasse da 10 miliardi di euro. Praticamente quanto si spende per l’intero re… -