Manchester-Atalanta | seguila in diretta con la nuova trasmissione di Bgnews

Con la prestigiosa sfida dell'Old Trafford di Manchester prende il via "BgNA in diretta…", la nostra nuova trasmissione dedicata alle partite dell'Atalanta. A partire da pochi minuti prima del fischio d'inizio, potrete seguire sui nostri canali social e sul nostro sito, la puntata in onda dal nostro studio virtuale. Con noi giornalisti, opinionisti, e ospiti prestigiosi per analizzare insieme le gare della squadra di Gasperini. Bergamonews per il primo appuntamento di mercoledì sera alle 20.45, condotto da Mauro Paloschi, va in onda insieme al funambolico Daniele Vavassori, meglio conosciuto come Ol Vava, all'esperto Alberto Porfidia e in telecronaca ad Andrea Licenziato.

Atalanta_BC : ?? Questi i 20 nerazzurri in viaggio verso Manchester! ?? Here's our travelling squad for #ManUtdAtalanta! Presented… - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le probabili formazioni di #ManchesterUnited e #Atalanta in vista della sfida dell'Old Trafford - mr_meco : @_giapad Me potresti dì pure i risultati di Manchester - Atalanta e Zenit - Juventus così non me li gioco? - luciaguglielmi : Betting Zenit-Juventus e Manchester United-Atalanta, ecco le quote antepost - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Manchester United-Atalanta: Zapata contro Cristiano Ronaldo, in quota è sfida tra bomber -