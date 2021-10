LIVE Inter-Sheriff, Champions League in DIRETTA: le formazioni ufficiali (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PORTO-MILAN 20.00 Le formazioni ufficiali: Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. Sheriff: Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castaneda; Bruno Souza. Buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Sheriff, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. Per gli uomini di Simone Inzaghi non c’è domani, o quasi. A San Siro, un solo obiettivo: vincere. Al momento i nerazzurri in Europa si sono resi autori di un ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTO-MILAN 20.00 Le: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro.: Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castaneda; Bruno Souza. Buongiorno e ben ritrovati allatestuale di, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della2021-2022. Per gli uomini di Simone Inzaghi non c’è domani, o quasi. A San Siro, un solo obiettivo: vincere. Al momento i nerazzurri in Europa si sono resi autori di un ...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #LazioInter ?? Oggi Inter-nazionali più che mai! ?? Da… - Inter : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterReal ?? Dallo studio di San Siro @EvaGini, Thomas Lawrence… - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: ORE 19.50 LIVE: PRE PARTITA DI INTER SHARIFF: LE FORMAZIONI, LE DICHIARAZIONI, COMMENTI E LE ULTIMISSIME NEWS NEWS. VI… - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterReal ?? Dallo studio di San Siro @EvaGini, Thoma… - PaoloBMb70 : ?? INTER-SHERIFF, LE UFFICIALI ?? Chi gioca al posto di Calhanoglu? ?? LIVE ?? -