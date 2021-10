LIVE Inter-Sheriff 3-1, Champions League in DIRETTA: i nerazzurri calano il tris! Dzeko trascina i suoi al primo successo in Europa. Pagelle e highlights (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PORTO-MILAN Le Pagelle del match 90’+3? FINISCE QUI: Inter-Sheriff 3-1. I nerazzurri si impongono grazie ai gol di Dzeko, Vidal e De Vrij. Ai moldavi non basta la punizione di Thill. 90’+2? Un giro di lancette al termine. Inter in totale controllo. 90’+1? E’ GIA’ INIZIATO IL RECUPERO. Cambio nello Sheriff: Cojocari al posto di Traoré. 90? Saranno tre i minuti di recupero. 90? SENSI! Ha provato il rientrate centrocampista a finire subito sul tabellino dei marcatori: palla fuori di poco. 88? Ammonito il neoentrato Cojocaru per un fallo su Barella. 87? Dumfries si fa notare per una bella chiusura sul suo binario di competenza. 85? Ultimo doppio ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTO-MILAN Ledel match 90’+3? FINISCE QUI:3-1. Isi impongono grazie ai gol di, Vidal e De Vrij. Ai moldavi non basta la punizione di Thill. 90’+2? Un giro di lancette al termine.in totale controllo. 90’+1? E’ GIA’ INIZIATO IL RECUPERO. Cambio nello: Cojocari al posto di Traoré. 90? Saranno tre i minuti di recupero. 90? SENSI! Ha provato il rientrate centrocampista a finire subito sul tabellino dei marcatori: palla fuori di poco. 88? Ammonito il neoentrato Cojocaru per un fallo su Barella. 87? Dumfries si fa notare per una bella chiusura sul suo binario di competenza. 85? Ultimo doppio ...

