Lazio, la Procura FIGC irritata per la sentenza sul caso tamponi (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la sentenza della Corte federale sul caso tamponi in casa Lazio, la Procura della FIGC sarebbe irritata per il verdetto Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la sentenza sul caso tamponi in casa Lazio la Procura dell FIGC sarebbe irritata per il verdetto. La Rosea riporta anche un virgolettato che arriva da fonti vicine alla Procura, le quali non nascondono un certo «sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di vioLazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo ladella Corte federale sulin casa, ladellasarebbeper il verdetto Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo lasulin casaladellsarebbeper il verdetto. La Rosea riporta anche un virgolettato che arriva da fonti vicine alla, le quali non nascondono un certo «sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di vioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese». L'articolo proviene da Calcio News ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Procura Calcio: Gentile (legale Lazio) su caso tamponi, 'sentenza equa e basata sul diritto' Gianmichele Gentile, uno dei legali della Lazio, si esprime così all'Adnkronos sulla sentenza della ... "Nel caso la Procura Figc ricorresse al Collegio di Garanzia, noi ci difenderemo - prosegue ...

Caso tamponi, Figc: 'Sconcertati per la pena incongrua' ...il suo disappunto per la sentenza che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, ... Possibile ricorso La Procura federale della Figc adesso a ttenderà le motivazioni della Corte di ...

