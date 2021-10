Lazio, caso tamponi: la Procura chiede 10 mesi per Lotito (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ andato in scena il secondo processo d’appello sul caso tamponi che riguarda la Lazio. Il Collegio di Garanzia aveva chiesto la rivalutazione della sanzione per il presidente biancoceleste Claudio Lotito e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. “Abbiamo discusso per più di un’ora, siamo stati ascoltati, il presidente ci ha dato ampio spazio, la Procura ha chiesto 10 mesi per Lotito e 11 per i medici. Noi abbiamo chiesto l’assoluzione completa”, ha detto l’avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile. La sentenza dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ andato in scena il secondo processo d’appello sulche riguarda la. Il Collegio di Garanzia aveva chiesto la rivalutazione della sanzione per il presidente biancoceleste Claudioe i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. “Abbiamo discusso per più di un’ora, siamo stati ascoltati, il presidente ci ha dato ampio spazio, laha chiesto 10pere 11 per i medici. Noi abbiamo chiesto l’assoluzione completa”, ha detto l’avvocato della, Gian Michele Gentile. La sentenza dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. L'articolo CalcioWeb.

