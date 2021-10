L’Aia non ferma Orsato: mancano arbitri di alto livello, senza di lui si ridurrebbe ulteriormente la scelta (Di martedì 19 ottobre 2021) L’arbitro di Juve-Roma, Orsato, non sarà fermato, lo abbiamo scritto. I vertici arbitrali lo difendono. Sono preoccupati per le polemiche che hanno travolto i direttori di gara in questo avvio di campionato e temono che una sanzione esemplare possa peggiorare la situazione. Lo scrive il Corriere della Sera. “Orsato non sarà fermato. Non sarà in campo nel prossimo fine settimana, ma solo per una normale rotazione. Rocchi ritiene che sarebbe devastante punire l’arbitro migliore per una situazione del genere. C’è anzi grande preoccupazione ai vertici delL’Aia, politici e tecnici, per le polemiche che hanno investito la categoria nell’ultimo periodo. Ci sono pochi direttori di gara di alto livello, mancando seconde linee autorevoli, i giovani devono crescere: si avverte il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) L’arbitro di Juve-Roma,, non saràto, lo abbiamo scritto. I vertici arbitrali lo difendono. Sono preoccupati per le polemiche che hanno travolto i direttori di gara in questo avvio di campionato e temono che una sanzione esemplare possa peggiorare la situazione. Lo scrive il Corriere della Sera. “non saràto. Non sarà in campo nel prossimo fine settimana, ma solo per una normale rotazione. Rocchi ritiene che sarebbe devastante punire l’arbitro migliore per una situazione del genere. C’è anzi grande preoccupazione ai vertici del, politici e tecnici, per le polemiche che hanno investito la categoria nell’ultimo periodo. Ci sono pochi direttori di gara di, mancando seconde linee autorevoli, i giovani devono crescere: si avverte il ...

