La Croazia vuole davvero rubarci il Prosecco? (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo il regolamento della Commissione (art.22) però, uno Stato membro può presentare opposizione a una domanda di protezione entro i due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta. Lo stesso 22 ... Leggi su pagellapolitica (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo il regolamento della Commissione (art.22) però, uno Stato membro può presentare opposizione a una domanda di protezione entro i due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta. Lo stesso 22 ...

Advertising

OsservatorioIta : Telepass italiano vuole anche le autostrade croate #Croazia - Noninfluente : La polizia vuole spingere i manifestanti in Slovenia o in Croazia sennó non si spiega. #Trieste - NonVaccinato : RT @kleos1982: @GiorgioGio1976 @DrGregHouse73 Ragazzi, anche qui in Spagna siamo in fibrillazione e abbiamo paura. Pfizer é diventato membr… - BobToney65 : RT @kleos1982: @GiorgioGio1976 @DrGregHouse73 Ragazzi, anche qui in Spagna siamo in fibrillazione e abbiamo paura. Pfizer é diventato membr… - Toro_News : ???? | NAZIONALI Per #Brekalo un assist contro #Cipro nello scorso match di qualificazione e ora punta a un posto tr… -