Italia-Croazia calcio femminile | programma | orario | probabili formazioni | tv | streaming

Venerdì 22 ottobre alle 17.30 lo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro sarà teatro della terza sfida tra Italia e Croazia valida per il Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda di calcio femminile. Le azzurre, vittoriose nelle prime due uscite contro la Moldova e le Croate in territorio balcanico, vanno a caccia del terzo successo consecutivo. Giova ricordare che le nostre portacolori dovranno poi affrontare all'LFF Stadium di Vilnius (ore 18.30 locali, 17.30 Italiane) la Lituania martedì 26 ottobre. Si va a caccia di sei punti per mantenere la vetta del girone, considerato il confronto con la Svizzera e lo scontro diretto del 26 novembre al 'Renzo Barbera' di Palermo. Per questi due incontri la CT Milena Bertolini ha convocato 25 giocatrici.

