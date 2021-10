I tifosi della Fiorentina insultano Vlahovic | “sei un gobbo di merda” – VIDEO

(Di martedì 19 ottobre 2021)è sempre più un caso per la. Ieri sera a Venezia è esplosa la rabbia deiviola per il mancato gol. Al termine di Venezia-attimi di tensione tra i sostenitori viola e i giocatori di Italiano che erano andati a ringraziare per il sostegno. Dei 750 accorsi al “Penzo”, una piccola parte ha cominciato a rivolgere a Dusanepiteti poco lusinghieri (“sei undi”, con evidenti riferimenti al possibile passaggio alla Juventus), dovuti all’annuncio del mancato rinnovo e le dure dichiarazioni del presidente Rocco Commisso rilasciate al sito ufficiale viola. L'articolo ilNapolista.

Infondo, lo pensano tutti:, addetti ai lavori, giornalisti, tecnici. Forse, paradossalmente, ... che troppe volte hanno avuto quasi paura di fare il passo più lungogamba. Ed ancora più ...Sbagliare dal dischetto ci sta, ma visto quanto successo dopo, alcuniRoma si sono scagliati contro il centrocampista francese con accuse e frasi molto pesanti. Una lunga serie di ...di Paolo Sorrenti - La rabbia a Venezia dopo la sconfitta per 1-0. I giocatori erano andati a salutare i tifosi dopo la sconfitta. Vlahovic non rinnoverà e potrebbe ...Non ci sono stati soltanto il faccia a faccia tra la squadra e Roberto D'Aversa o la strigliata di Faggiano a cavallo tra domenica e lunedì per la Sampdoria.