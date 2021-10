“Hai la discarica nel cervello”: Sgarbi umilia Toscani che aveva offeso la Sicilia e i siciliani (Di martedì 19 ottobre 2021) A sentire Oliviero Toscani insultare la Sicilia, Vittorio Sgarbi non si trattiene. E sfoga tutto il suo furore contro le parole dure contro la Sicilia e i suoi abitanti pronunciate dal fotografo radical chic in una recente intervista a Repubblica. Parlando del patrimonio artistico e culturale dell’isola Toscani ha sentenziato: “Tutta roba creata da madre natura o che hanno realizzato gli avi dei Siciliani di oggi. I residenti attuali non hanno alcun merito per la bellezza che abbonda in Sicilia. Si ritrovano in mezzo a un tesoro inestimabile che davvero non meritano. Anzi”. E argomentava defindendo l’Isola una “discarica di intelligenze”. Sempre divisivo e offensivo nei suoi interventi. Sgarbi umilia Oliviero ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) A sentire Olivieroinsultare la, Vittorionon si trattiene. E sfoga tutto il suo furore contro le parole dure contro lae i suoi abitanti pronunciate dal fotografo radical chic in una recente intervista a Repubblica. Parlando del patrimonio artistico e culturale dell’isolaha sentenziato: “Tutta roba creata da madre natura o che hanno realizzato gli avi deini di oggi. I residenti attuali non hanno alcun merito per la bellezza che abbonda in. Si ritrovano in mezzo a un tesoro inestimabile che davvero non meritano. Anzi”. E argomentava defindendo l’Isola una “di intelligenze”. Sempre divisivo e offensivo nei suoi interventi.Oliviero ...

