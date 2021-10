Gualtieri | subito pulizia strade | ma in parallelo diverse priorità

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – “Sarà un lavoro molto impegnativo. Non sarà una passeggiata ma sono molto fiducioso. La prima cosa che farò? Ripulire la città. Roma però non si può permettere di fare una cosa per volta. Si dovrà lavorare ine in fila. Ci sono tante”. Così il neo eletto sindaco di Roma, Roberto, intervenendo a Oggi è un altro giorno, su RaiUno. (Agenzia Dire)

Advertising

Agenzia_Ansa : La pulizia della città, la governance del Giubileo, l'elaborazione di un piano per i trasporti e la manutenzione de… - nexusSEI_6 : RT @CicRosina: gualtieri innanzitutto se hai una panda vendila subito - BPTrading_GS : RT @CicRosina: gualtieri innanzitutto se hai una panda vendila subito - nonnadiceva : RT @CicRosina: gualtieri innanzitutto se hai una panda vendila subito - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La pulizia della città, la governance del Giubileo, l'elaborazione di un piano per i trasporti e la manutenzione delle st… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri subito

Con l'elezione a sindaco Robertodovrà infatti lasciare il seggio della Camera, lasciato ...dopo i ballottaggi delle amministrative, Enrico Letta ha però rassicurato sulla sua ...... allora, haperso la pazienza: 'No, lei mi deve lasciare parlare , non ha interrotto nessuno degli altri, non sono venuto a suonare la chitarra nella sua trasmissione come ha fatto...Ha ragione, Gualtieri. Su questa domanda, la Capitale e Gualtieri si giocano un’opportunità che non càpita mai due volte Quanto basta a far tremare le vene per i prossimi anni. Roma ha bisogno di ritr ...Al termine dell’ultima tornata elettorale, che si è conclusa ieri coi ballottaggi in diverse città italiane, tornano le consuete attività di sanificazione ...