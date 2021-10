Gualtieri | Fa bene Letta a cercare un fronte inclusivo Roma? Sarà un lavoro duro

Advertising

CaimiSimone : RT @lercionotizie: #ARTICOLO “Collaboriamo per il bene di Roma”. Gualtieri incontra il portavoce dei cinghiali - LEGGI L'ARTICOLO di @ESett… - micerco : RT @lercionotizie: #ARTICOLO “Collaboriamo per il bene di Roma”. Gualtieri incontra il portavoce dei cinghiali - LEGGI L'ARTICOLO di @ESett… - 370849 : Insieme agli auguri al Sindaco Gualtieri una raccomandazione: a Robbè, si per caso c'hai na Panda rossa, nun la las… - TurnersArabella : RT @lercionotizie: #ARTICOLO “Collaboriamo per il bene di Roma”. Gualtieri incontra il portavoce dei cinghiali - LEGGI L'ARTICOLO di @ESett… - Valebia : RT @lercionotizie: #ARTICOLO “Collaboriamo per il bene di Roma”. Gualtieri incontra il portavoce dei cinghiali - LEGGI L'ARTICOLO di @ESett… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri bene

Riguardo il lavoro che lo aspetta come primo cittadino della Capitale,non si fa illusioni: "Sarà un lavoro molto impegnativo. Non sarà una passeggiata ma sono molto fiducioso. La prima ......come Roma può contribuire a questa stagione di rilancio del Paese che il governo sta guidando. E al tempo stesso come il governo può sostenere Roma" , le sue parole a Il Messaggero....Il neoeletto sindaco della Capitale: “Roma non si può permettere di fare una cosa per volta. Si dovrà lavorare in parallelo e in fila. Ci sono tante priorità".Home Economia urbana Roma 2021: Gualtieri, vinto in centro e periferia, punto di partenza non di arrivo Preoccupa astensione, governare bene per recuperare fiducia. Prime azioni? Ripulire città ,inter ...