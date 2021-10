Green pass: Commissione Senato ferma per senatrice no pass (Di martedì 19 ottobre 2021) La Commissione Affari costituzionali del Senato ha sospeso i propri lavori per la presenza in aula della senatrice Laura Granato, che all'ingresso di Palazzo Madama si era rifiutata di esibire il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) LaAffari costituzionali delha sospeso i propri lavori per la presenza in aula dellaLaura Granato, che all'ingresso di Palazzo Madama si era rifiutata di esibire il ...

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - NewOrdinaryMan0 : RT @localteamtv: No Green Pass Trieste, protesta: arrivo Puzzer in piazza Unità #NoGreenPass #Trieste #Protesta - fiorellarossi7 : RT @SkyTG24: Scontri a Trieste, Fedriga: 'Rispettare le regole, inaccettabile bloccare economia'. VIDEO -