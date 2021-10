Gianni Morandi intervistato da Maurizio Costanzo | “Quando mia moglie mi ha visto in mutande in tv…”

(Di martedì 19 ottobre 2021)sarà il primo ospite de L’Intervista diRiprendono gli appuntamenti con la nona edizione de L’Intervista: primo ospite,. Faccia a faccia con, il cantante emiliano ripercorrerà la propria carriera, concedendosi anche confidenze più private. In onda da domani, mercoledì 20 ottobre,si confiderà con il padrone di casa, parlando anche di uno dei momenti più difficili della sua vita: la morte della figlia Serena, avvenuta a 8 ore dalla sua nascita. “Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei (Laura Efrikian)… e anche per me“, ha raccontato. Si è parlato poi del ...

