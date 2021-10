Gianmarco Pozzi | Storie Italiane mostra altre testimonianze choc | ecco cosa è emerso

Advertising

storie_italiane : “Nessun incidente Gianmarco è stato ucciso” parla la famiglia Pozzi ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Pozzi

Il Sussidiario.net

Storie Italiane torna sul giallo di, il ragazzo trovato morto a Ponza. Dopo mesi in cui si parla di suicidio, spuntano però una serie di prove e testimonianze che mostrano invece più probabile la tesi dell'omicidio. ...Anche quest'oggi, martedì 19 ottobre 2021, nel corso della trasmissione di Rai Uno 'Storie Italiane' si è parlato della vicenda connessa alla morte di, il giovane pugile ritrovato senza vita sull' isola di Ponza nell'estate 2020. Inizialmente le autorità avevano bollato l'episodio come suicidio, ma ora si è a un punto di svolta, in ...Storie Italiane torna sul giallo di Gianmarco Pozzi, il ragazzo trovato morto a Ponza. Dopo mesi in cui si parla di suicidio, spuntano però una serie di prove e testimonianze che ...Gianmarco Pozzi, morto nel 2020 sull'isola di Ponza, sarebbe stato ucciso: "Il pm sentirà tra oggi e domani un teste de relato" ...