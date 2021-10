GF Vip | Greta Mastroianni contro Gianmaria

Leggi su solodonna

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’ormai ex di fatto diAntinolfi rilascia un’intervista al settimanale “Chi” e dice la sua sugli affari di cuore dell’imprenditore partenopeo: “Soleil Sorge sa di avere potere su di lui”. La vita sentimentale dell’imprenditore napoletanoAntinolfi da quando è entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip è di dominio pubblico. Non che prima il giovane non facesse parlare di lui per le sue conquiste amorose Articolo completo: dal blog SoloDonna