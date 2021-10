GF Vip, Clarissa Selassié affossa Gianmaria Antinolfi: “È poco uomo” (Di martedì 19 ottobre 2021) Clarissa Selassié ha un interesse sentimentale per Gianmaria Antinolfi? Il dubbio è stato sollevato da Adriana Volpe nel momento delle nomination. Chiamata insieme a Sonia Bruganelli per scegliere una donna da immunizzare, Adriana Volpe ha fatto il nome delle principesse per salvaguardare la piccola Clarissa perché "ai miei piedi ci stupirà nelle prossime settimane con Gianmaria". Clarissa Selassié, però, ha subito smentito, sottolineando che una come Gianmaria Antinolfi non è affatto il suo tipo:"Lo vedo come un fratello, gli voglio bene, ha qualche anno più di mio fratello e lo tratto come così. Mi piacciono di più gli uomini, più sicuro di sé, non è un uomo per i miei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 ottobre 2021)ha un interesse sentimentale per? Il dubbio è stato sollevato da Adriana Volpe nel momento delle nomination. Chiamata insieme a Sonia Bruganelli per scegliere una donna da immunizzare, Adriana Volpe ha fatto il nome delle principesse per salvaguardare la piccolaperché "ai miei piedi ci stupirà nelle prossime settimane con"., però, ha subito smentito, sottolineando che una comenon è affatto il suo tipo:"Lo vedo come un fratello, gli voglio bene, ha qualche anno più di mio fratello e lo tratto come così. Mi piacciono di più gli uomini, più sicuro di sé, non è unper i miei ...

