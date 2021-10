Facchinetti | le sue condizioni dopo il pugno di McGregor | “Ho un trauma”

Advertising

infoitcultura : Francesco Facchinetti, le sue condizioni: nuovo aggiornamento dopo l'aggressione - 361_magazine : #FrancescoFacchinetti fermo sulle sue posizioni dopo il caso #McGregor - LaRmosciata : Facchinetti gli avrà rotto le palle tutta la sera e gli avrà fatto una delle sue battute demmerda … (Non giustifico… - infoitcultura : Francesco Facchinetti, dopo le botte da McGregor, il lutto: è morto il suo cane Ardi. Le sue foto più belle - ilmeteoit : #FRANCESCO #FACCHINETTI: 'Conor #McGregor Mi ha #AGGREDITO, #Pensavo di #MORIRE'. Le Sue #PAROLE nel #VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Facchinetti sue

... PUGNO DA CONOR MCGREGOR/ Wilma Faissol: "Poteva ucciderlo" Francescocontro Conor McGregor: "Va fermato" Francescoha dichiarato di non essere preoccupato per le...Nel corso del suo programma in onda su 'Radio 105', il cantante Francescoè tornato sull'aggressione subita sabato scorso da parte del fighter Conor McGregor. Queste leparole: 'Se ...«Se dovesse chiamarmi l’avvocato di McGregor e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e per ritirare tutto, io direi di no. Non mi inte ...Francesco Facchinetti ancora contro Conor McGregor. A radio 105, il conduttore ha dichiarato di aver subito un doloroso trauma cranico.