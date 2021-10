Energia, Arera: previsti ulteriori rialzi di prezzi in immediato futuro (Di martedì 19 ottobre 2021) I dati disponibili 'confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'Energia nell'immediato futuro'. Lo sostiene il presidente dell'Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) I dati disponibili 'confermano la tendenza adeidell'nell''. Lo sostiene il presidente dell'Autorità di regolazione perreti e ambiente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Energia Arera Energia, Arera: previsti ulteriori rialzi di prezzi in immediato futuro I dati disponibili 'confermano la tendenza a ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia nell'immediato futuro'. Lo sostiene il presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Stefano Besseghini, in commissione Industria al Senato. Le previsioni di medio periodo, inoltre, lasciano intravedere un processo lento di riallineamento verso prezzi più ...

Decreto agevolazioni energivori, il parere Arera - L'Autorità per l'energia e le reti ha pubblicato il suo parere sul decreto che modifica le agevolazioni agli energivori. Lo schema di decreto, che modifica il dm MiSe del 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle ...

Energia, la strategia del governo contro il caro bollette Prezzi quintuplicati in un anno si teme freno a ripresa. In bozza Dl deroga alla liberalizzazione per gli utenti più vulnerabili ...

