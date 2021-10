Drag Race Italia | ecco chi sono i membri della Pit Crew

(Di martedì 19 ottobre 2021)sta per diventare realtà e dopo aver scoperto le sagome delle ottoqueen protagoniste, oggi il profilo ufficiale del programma ha annunciato i nomi dei quattroPit. Perché ovviamente non esistesenza Pit: svelate le sagome delle 8 concorrenti * https://t.co/NRItuXZuHe #https://t.co/p5pymIiJkk — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 15, 2021 La Pit(nella versione doppiata dell’originale, Netflix li ha trasformati come ‘mucho macho al bacio‘) è un cast di manzi addominalati (come direbbe Barbara d’Urso) che ...

Da novembre su Discovery Plus, con 8 queen in corsa per conquistare l'ambito titolo di Italia's Next Drag Superstar. Finalmente Drag Race Italia, sempre più dietro l'angolo, con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla giudici e al tempo stesso conduttori. Chi si cela dietro le 8 sagome?