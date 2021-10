Dopo le elezioni Fdi (primo partito) ‘vanta’ il maggior numero di astensionisti. Sale il Pd e scende la Lega (Di martedì 19 ottobre 2021) Chiamata a svolgere un’indagine per ‘Porta a porta’, in merito alla tornata elettorale appena conclusa, oltre ad aver raccolto dati che ora vedremo, la società di ricerca ‘Noto sondaggi’ ha anche appurato che sono gli elettori di Fratelli d’Italia (24%), quelli di più hanno scelto di astenersi in occasione di queste amministrative. Il M5s, in quarta posizione, perde un ulteriore 0.5% che lo porta al 17.5% Fratelli d’Italia che, nonostante la pessima performance dei suoi candidati (o meglio che ha supportato come centrodestra), risulta essere ancora oggi il primo schieramento politico italiano, forte di un 20.5%, dunque guadagnando addirittura uno 0,5 in più, rispetto alla rilevazione che la stessa ‘Noto sondaggi’ ha condotto circa un mese fa. Subito Dopo, con un +1%, ecco il Pd al 19.5%, seguito dalla Lega, che invece perde l’1%, ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Chiamata a svolgere un’indagine per ‘Porta a porta’, in merito alla tornata elettorale appena conclusa, oltre ad aver raccolto dati che ora vedremo, la società di ricerca ‘Noto sondaggi’ ha anche appurato che sono gli elettori di Fratelli d’Italia (24%), quelli di più hanno scelto di astenersi in occasione di queste amministrative. Il M5s, in quarta posizione, perde un ulteriore 0.5% che lo porta al 17.5% Fratelli d’Italia che, nonostante la pessima performance dei suoi candidati (o meglio che ha supportato come centrodestra), risulta essere ancora oggi ilschieramento politico italiano, forte di un 20.5%, dunque guadagnando addirittura uno 0,5 in più, rispetto alla rilevazione che la stessa ‘Noto sondaggi’ ha condotto circa un mese fa. Subito, con un +1%, ecco il Pd al 19.5%, seguito dalla, che invece perde l’1%, ...

Advertising

AndreaMarcucci : L’ipotesi che #Draghi possa essere “candidato” premier anche dopo le elezioni del 23, non solo è affascinante, va s… - sebmes : Ha ragione @enricoletta quando dice «abbiamo stravinto ma non dobbiamo montarci la testa, sono elezioni amministrat… - simonefurlan1 : Ma guarda un po’ il fato, l’inchiesta giornalistica fantasiosa di Fanpage su @FratellidItalia esce prima delle elez… - albegiov : RT @jacopo_iacoboni: ora però ricordiamoci di sciogliere Forza Nuova anche dopo le elezioni. - giuseppebertolu : RT @GabryContessa: . Dopo le elezioni 2016 il M5S occupava 29 seggi su 48 in Campidoglio Da domani ne occuperà 3,più 1 la lista civica 'Vir… -