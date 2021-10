Dopo la bufala delle webcam che vogliono oscurare Trieste, i no green pass inondano di proteste Skylinewebcams (Di martedì 19 ottobre 2021) Il video è virale. Un manifestante no-green pass di Trieste – che ha partecipato al sit-in di ieri nell’enorme piazza dell’Unità d’Italia – ha mostrato il proprio smartphone con cui stava navigando sul sito skylinewebcams.com, un portale che mostra dirette h24 grazie a webcam posizionate in diverse città d’Italia e del mondo. L’obiettivo dell’uomo che ha girato questo video – diventato il protagonista indiscusso delle visualizzazioni tra canali Telegram e account no-vax su vari social network – era quello di dimostrare che, siccome la live della webcam non riprendeva la folla di no-green pass assiepata in un angolo della piazza, allora i siti italiani stavano cercando di oscurare la protesta, di censurarla, di farci ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Il video è virale. Un manifestante no-di– che ha partecipato al sit-in di ieri nell’enorme piazza dell’Unità d’Italia – ha mostrato il proprio smartphone con cui stava navigando sul sito skylines.com, un portale che mostra dirette h24 grazie aposizionate in diverse città d’Italia e del mondo. L’obiettivo dell’uomo che ha girato questo video – diventato il protagonista indiscussovisualizzazioni tra canali Telegram e account no-vax su vari social network – era quello di dimostrare che, siccome la live dellanon riprendeva la folla di no-assiepata in un angolo della piazza, allora i siti italiani stavano cercando dila protesta, di censurarla, di farci ...

Advertising

AirinVein : @funeralp4rty Eh ma allora è proprio sparare sulla croce rossa con lui Ho letto che aveva pure messo su una bufala… - attagusto : @LucioMalan Grazie per l'ennesima conferma. Dopo aver scoperto di aver condiviso una bufala, rettificherà? - watermelonrec : Secondo me è una mega bufala. Monza, positivo all'alcol test finisce in carcere 12 anni dopo: colpa di una dimentic… - AlfonCasal : @Erminio66384249 @semanthide3 @ritadallachiesa Dai conferma ancora che sei di sinistra, dopo la bufala di Bibbiano,… - call_the_kernel : @Possidonio_GG e non dimentichiamo che sono stati colti di sorpresa anche dal #coronavirus dopo aver detto e ridett… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo bufala MADE IN ITALY: Boom di fake news sui social esteri ...dopo 5/6 anni dall'uscita sul mercato (12%); alcuni vini italiani sono contaminati dal Coronavirus (questa soprattutto nel periodo clou della pandemia?) (5%). Passando alla mozzarella di bufala, ecco ...

Torino ko a Napoli, ci pensa Mandragora: mozzarelle per tutti! Il centrocampista è partito titolare contro il Napoli ma dopo appena 8' ha dovuto lasciare il campo ...le immagini del pullman granata caricato con più di cinquanta pacchi di mozzarelle di bufala , ...

Mandragora regala mozzarelle al Torino dopo il ko col Napoli Tuttosport Mandragora regala mozzarelle al Torino dopo il ko col Napoli n carico di più di cinquanta pacchi di mozzarelle di bufala, così Mandragora ha rincuorato il Torino dopo la sconfitta incassata al Maradona dal Napoli. Il centrocampista, uscito per infortunio dopo a ...

Il commento virale «mia cugina ha avuto un figlio nero», tra trolling e bufale Tutto quello che c'è da sapere sul commento virale del momento (che è sbagliato dalla testa ai piedi) Se siete finiti su questo articolo, saprete sicuramente di cosa stiamo parlando. Del resto, sono r ...

...5/6 anni dall'uscita sul mercato (12%); alcuni vini italiani sono contaminati dal Coronavirus (questa soprattutto nel periodo clou della pandemia?) (5%). Passando alla mozzarella di, ecco ...Il centrocampista è partito titolare contro il Napoli maappena 8' ha dovuto lasciare il campo ...le immagini del pullman granata caricato con più di cinquanta pacchi di mozzarelle di, ...n carico di più di cinquanta pacchi di mozzarelle di bufala, così Mandragora ha rincuorato il Torino dopo la sconfitta incassata al Maradona dal Napoli. Il centrocampista, uscito per infortunio dopo a ...Tutto quello che c'è da sapere sul commento virale del momento (che è sbagliato dalla testa ai piedi) Se siete finiti su questo articolo, saprete sicuramente di cosa stiamo parlando. Del resto, sono r ...