Covid | nuova mutazione ' discendente' di Delta sotto sorveglianza in Uk | Casi in ascesa

(Di martedì 19 ottobre 2021)è ancora la variante dominante del Regno Unito, ma gli ultimi dati ufficiali indicano che il 6% deidiche sono stati sequenziati sono geneticamente di un nuovo tipo. Si tratta di una subvariante che viene indicata con la sigla AY.4.2, “” della variantedi Sars-CoV-2 esorvegliata speciale degli scienziati d’oltremanica. Alcuni la chiamanoPlus (epiteto che era stato attribuito anche ad AY.1, uno dei 3lignaggi digià esistenti e catalogati). Secondo quanto riportano i media britannici, questa subvariante sembra contenere mutazioni che potrebbero dare vantaggi alla sopravvivenza del virus. In questo momento, riporta la Bbc online, sono in corso test per capire quanto possa ...

Il Sole 24 ORE

Il Presidente dell'Associazione Italiana del Farmaco: " Conoscevamo già dagli anni Sessanta i coronavirus, vengono dai pipistrelli. Per il momento la variante Delta è dominante nel mondo, non è stata ...
Nelle scorse ore quasi 50mila contagi. Il premier Johson rassicura: situazione sotto controllo. Gli occhi restano puntati sui contagi e i ricoveri ma per ora non scatterà nessun "Piano B". Il governo ...