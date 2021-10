Covid a Napoli, l'ira di De Luca: «Focolaio in una scuola, il 99% dei genitori non è vaccinato». Prima riunione con Manfredi sull'hub trasporti (Di martedì 19 ottobre 2021) «Ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. In una scuola di Qualiano abbiamo una ventina di bambini positivi e 7 docenti positivi. Abbiamo fatto il contact tracing, cercando... Leggi su ilmattino (Di martedì 19 ottobre 2021) «Ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare. In unadi Qualiano abbiamo una ventina di bambini positivi e 7 docenti positivi. Abbiamo fatto il contact tracing, cercando...

Advertising

fanpage : L'emozionante lettera di ringraziamento del comandante dei carabinieri a medici e infermieri - AngelaSimoni1 : RT @FabRavezzani: Lo scandalo dello sport italiano è avere un collegio di garanzia del CONI che esalta il Napoli perché non va a Torino per… - crimarongiu : RT @FabRavezzani: Lo scandalo dello sport italiano è avere un collegio di garanzia del CONI che esalta il Napoli perché non va a Torino per… - Chicco_dal_1974 : RT @FabRavezzani: Lo scandalo dello sport italiano è avere un collegio di garanzia del CONI che esalta il Napoli perché non va a Torino per… - Sicilianodoc7 : RT @FabRavezzani: Lo scandalo dello sport italiano è avere un collegio di garanzia del CONI che esalta il Napoli perché non va a Torino per… -