CorSport: Napoli-Legia Varsavia, Juan Jesus titolare con Demme, Elmas e Lozano (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla probabile formazione che sceglierà Spalletti per il match di Europa League contro il Legia Varsavia, giovedì. Una partita fondamentale per la qualificazione, per il Napoli. Tra i pali dovrebbe esserci Meret, mentre in difesa, con Mario Rui squalificato, Malcuit infortunato e Ghoulam escluso dalla lista, Juan Jesus è in pole per una maglia da titolare. “Spalletti avrà dalla sua due opzioni: Juan Jesus, la più probabile anche perché consente di lasciare Di Lorenzo a destra; oppure Zanoli a destra e proprio Di Lorenzo a sinistra (soluzione che finora non ha prodotto buoni risultati)”. Fabian dovrebbe cominciare dalla panchina: il regista potrebbe essere Demme. Candidati ad una maglia da titolari ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla probabile formazione che sceglierà Spalletti per il match di Europa League contro il, giovedì. Una partita fondamentale per la qualificazione, per il. Tra i pali dovrebbe esserci Meret, mentre in difesa, con Mario Rui squalificato, Malcuit infortunato e Ghoulam escluso dalla lista,è in pole per una maglia da. “Spalletti avrà dalla sua due opzioni:, la più probabile anche perché consente di lasciare Di Lorenzo a destra; oppure Zanoli a destra e proprio Di Lorenzo a sinistra (soluzione che finora non ha prodotto buoni risultati)”. Fabian dovrebbe cominciare dalla panchina: il regista potrebbe essere. Candidati ad una maglia da titolari ...

Advertising

napolista : CorSport: Napoli-Legia Varsavia, Juan Jesus titolare con Demme, Elmas e Lozano L’alternativa al brasiliano sarebbe… - _solo_ros_ : @glmdj @Gazzetta_it @CorSport Questo rigore per la Juve è capitato a fagiolo altrimenti per una settimana ci doveva… - JustPaolaC : RT @Alberto_Caccia: Un marziano arriva in Italia, vede la prima pagina del CorSport e pensa: 'Wow, la #Juve è prima in classifica, le ha vi… - NBorriello : @jackcs13 @Napoli_Report @CorSport non arriveranno ai suoi livelli questo è poco ma certezza, ma hanno 22 anni faranno grandi cose - GioSerafini86 : @SindromeN @RaffaeleMarroc4 @Napoli_Report @simonematino @CorSport Bravissimo...Milan e Napoli squadrette...da quin… -