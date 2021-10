Concorso esterno in associazione mafiosa, l’ex senatore di Forza Italia Pittelli arrestato in un blitz per traffico di rifiuti a Reggio Calabria (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è anche l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, tra gli arrestati dell’inchiesta “Mala pigna” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, che ha fatto luce su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca ‘ndranghetista Piromalli. Già arrestato e imputato per Concorso esterno nel maxi-processo “Rinascita Scott” in corso davanti al Tribunale di Vibo Valentia, l’ex parlamentare è uno dei 29 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Vincenza Bellini su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e dei sostituti della Dda Giulia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) C’è anche l’avvocato Giancarlo, exdi, tra gli arrestati dell’inchiesta “Mala pigna” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di, che ha fatto luce su undigestito dalla cosca ‘ndranghetista Piromalli. Giàe imputato pernel maxi-processo “Rinascita Scott” in corso davanti al Tribunale di Vibo Valentia,parlamentare è uno dei 29 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Vincenza Bellini su richiesta del procuratore diGiovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e dei sostituti della Dda Giulia ...

Pandetta indagato per concorso esterno: "Mafia? Operazione di marketing" Livesicilia.it 'Ndrangheta: giudici Appello, Carcea era a disposizione clan La Corte d'Appello di Torino, nelle 640 pagine delle motivazioni della sentenza del 19 luglio del processo Geenna, sottolinea come l'ex assessora comunale di Saint-Pierre, Monica Carcea (condannata a ...

'Ndrangheta: giudici Appello, provata esistenza locale Aosta AOSTA, 19 OTT - ''Provata al di là del limite del ragionevole dubbio l'esistenza di una locale valdostana, capitanata da Marco Fabrizio Di Donato (condannato in secondo grado a 9 anni di reclusione ne ...

