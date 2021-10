Chico Forti scrive a Jo Squillo | la sua lettera al GF Vip dopo lo sciopero della fame della cantante

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ieri sera, al Grande Fratello Vip si è parlato di un noto fatto di cronaca internazionale che ha come protagonista un personaggio italiano: Enrico, detto. Lo scorso venerdì, Joha intrapreso lo, chiedendo di ottenere informazioni su di lui, da oltre 20 anni in carcere in USA accusato di omicidio. Alfonso Signorini ha sorpreso larecitando in diretta unascritta proprio daa Jo: al Grande Fratello Vip la suadal carcere Le richieste di Joal Grande Fratello Vip sono state esaudite: per lei sono arrivati i ...