Calcio: Juventus, De Ligt torna in gruppo alla vigilia del match con lo Zenit (Di martedì 19 ottobre 2021) Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - La Juventus è scesa in campo questa mattina per la seduta di rifinitura in vista della trasferta di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Matthijs de Ligt, dopo il forfait con la Roma domenica sera, si è allenato regolarmente con i compagni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - Laè scesa in campo questa mattina per la seduta di rifinitura in vista della trasferta di Champions League contro loSan Pietroburgo. Matthijs de, dopo il forfait con la Roma domenica sera, si è allenato regolarmente con i compagni.

Advertising

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - Gazzetta_it : Il riscatto di Mattia De Sciglio: dalle critiche social agli applausi dello Stadium - Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - CinqueNews : Juve verso lo Zenit, de Ligt si allena in gruppo - sportface2016 : #Juventus, buone notizie in vista dello #Zenit: Matthijs #DeLigt è tornato ad allenarsi in gruppo -