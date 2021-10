Borsa | Europa conclude cauta | Londra +0 | 19%

(Di martedì 19 ottobre 2021) Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità per tutta la giornata e su questa linea hanno chiuso la seduta:ha guadagnato lo 0,19% finale, con Francoforte in aumento dello 0,27%.

Di qualche frazione sotto la parità la di Parigi, che ha chiuso in calo dello 0,05%. Da segnalare solamente la produzione nelle costruzioni in ad agosto (ore 11:00) e il numero ... Piazza Affari reagisce al calo di ieri. Il FTSE MIB segna +0,25%, il FTSE Italia All-Share +0,25%, il FTSE Italia Mid Cap +0,31%, il FTSE Italia STAR +0,21%. Btp e spread in peggi ...