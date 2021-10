Bitcoin sui massimi: oltre 64.500 dollari. Boom di scambi sull’Etf (Di martedì 19 ottobre 2021) Grayscale Investements, il più grande gestore al mondo di criptocurrencies (40 miliardi di dollari), fortemente impegnato nella richiesta alle authority per trasformare il suo Grayscale Bitcoin Trust in un Etf sul Bitcoin spot Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 ottobre 2021) Grayscale Investements, il più grande gestore al mondo di criptocurrencies (40 miliardi di), fortemente impegnato nella richiesta alle authority per trasformare il suo GrayscaleTrust in un Etf sulspot

