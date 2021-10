ATP Anversa 2021 | risultati 19 ottobre | ok Andy Murray | a Musetti il derby con Mager

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il primo turno del torneo didi tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, scattato sul cemento indoor belga, si è completato nella tarda serata italiana con gli ultimi nove match e da domani scatterà il secondo turno, con iltra Jannik Sinner e Lorenzo. In casa Italia infatti oggi è andato in scena il primo, quello Lorenzoe Gianluca, vinto dal primo con un doppio tie break, mentre ne servono addirittura tre alla wild card britannica, che ha eliminato così lo statunitense Frances Tiafoe. Il magiaro Marton Fucsovics ha superato il qualificato austriaco Dennis Novak con il punteggio di 7-6 6-2, mentre è uscito di scena lo spagnolo Albert Ramos Viñolas, battuto dal ...

Il primo turno del torneo di Anversa 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, scattato sul cemento indoor belga, si è completato nella tarda serata italiana con gli ultimi nove ...Tennis | ATP, Featured | Ottima davvero la seconda giornata del torneo di Anversa, di particolare interesse per gli italiani per via del derby tra Mager e Musetti. L'ha vinto il ...