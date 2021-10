Assalto alla Cgil | Lamorgese | “Non c’erano infiltrati tra i manifestanti Agente in borghese verificava che non si ribaltasse il fugone”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Durante il suo intervento in AulaCamera, la ministra Lucianaha smentito il retroscena secondo cui ci sarebbero stati alcuni “agentimanifestazione contro il Green pass a Roma, finita con le devastazionisede della. “Si è adombrata l’ipotesi della possibile presenza in piazza di agentitra i. Sento di dover escludere anche questo inquietante retroscena. Nel dispositivo – ha specificato – era prevista, come normalmente, la presenza di agenti inappartenentiDigos con compiti di osservazione e monitoraggio e anche di mediazione con i”. La ministra ha poi citato un agenti inimmortalato ...

... in segno di vittoria, con le braccia alzate, mostra la propria soddisfazione, mentre assisteva all'devastazione dei locali del sindacato'. Ed ancora: 'Alcune immagini mostrano la ...