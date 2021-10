10 giovani da seguire in NBA (Di martedì 19 ottobre 2021) Ogni anno quando ci approcciamo all’incombente stagione NBA ci facciamo sempre grossomodo le stesse domande: quale sarà la squadra da battere? Chi vincerà il premio di MVP? Quale sarà il primo giocatore a venire scambiato? E dove? Con così tanta carne al fuoco tra nuovi sistemi di gioco e adrenalina-da-ripartenza è normale guardare al grande insieme che contiene l’intero universo NBA, arrovellandosi sui temi più ampi mentre si mettono alla prova le proprie capacità di previsione. Ma siamo sicuri che queste siano le questioni che ci interessano davvero? Certo, l’idea che la nostra squadra del cuore possa vincere tutte le partite è attraente, ma non è che c’è qualcos’altro che ci tiene in piedi alzati ogni notte? Qualcosa di più difficile da afferrare, ma anche estremamente più intrigante? Non sto parlando dei tabellini dei giocatori che abbiamo scelto nelle nostre squadre fantasy, ma ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 19 ottobre 2021) Ogni anno quando ci approcciamo all’incombente stagione NBA ci facciamo sempre grossomodo le stesse domande: quale sarà la squadra da battere? Chi vincerà il premio di MVP? Quale sarà il primo giocatore a venire scambiato? E dove? Con così tanta carne al fuoco tra nuovi sistemi di gioco e adrenalina-da-ripartenza è normale guardare al grande insieme che contiene l’intero universo NBA, arrovellandosi sui temi più ampi mentre si mettono alla prova le proprie capacità di previsione. Ma siamo sicuri che queste siano le questioni che ci interessano davvero? Certo, l’idea che la nostra squadra del cuore possa vincere tutte le partite è attraente, ma non è che c’è qualcos’altro che ci tiene in piedi alzati ogni notte? Qualcosa di più difficile da afferrare, ma anche estremamente più intrigante? Non sto parlando dei tabellini dei giocatori che abbiamo scelto nelle nostre squadre fantasy, ma ...

Advertising

BoulangerAlbert : RT @CCIAARIVLIG: Sarà ad Olbia l'evento finale del progetto @pc_maritime Gi.M Mobilità transfrontaliera dei giovani e si potrà seguire anc… - OpheliaSymphony : @Betty36174919 @RebsRebssss @TheBursimiyy @marcat2598 Io come te, non ho MAI un preferito, forse è per quello che n… - letMoncadacook : @RynaRaptor @TheoXDVR @HaugeFan Squadra da seguire: Dallas Tanti giovani forti ogni anno - letMoncadacook : @TheoXDVR @HaugeFan Sisi infatti anch'io vorrei sapere sempre di più sul calcio statunitense,cerco di seguire il po… - CCIAARIVLIG : Sarà ad Olbia l'evento finale del progetto @pc_maritime Gi.M Mobilità transfrontaliera dei giovani e si potrà segu… -