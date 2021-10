Wanda Nara e la nuova storia al veleno contro Icardi | «Mi piace di più la mano senza anello»

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - martinssxx99 : RT @yleniaindenial1: semplicemente nutrendomi del cinema regalato da Wanda Nara e Mauro Icardi - zazoomblog : Wanda Nara smentisce brutalmente Icardi e conferma la rottura: ha tolto l’anello (FOTO) - #Wanda #smentisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Sui social impazza la notizia della presunta rottura trae Mauro Icardi: l'ultimo gossip relativo a una IG Story della showgirl argentina Nell'incertezza di capire cosa sia davvero successo, la ragnatela di gossip su Mauro Icardi esi ...Icardi vorrebbe tornare a Milano e per questo motivo sarebbe in contatto con Lautaro per un suo ritorno all'Inter Dopo la situazione complicata con, Mauro Icardi starebbe pensando a un clamoroso ritorno all'Inter. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, l'attaccante argentino vorrebbe tornare a Milano per stare vicino alle figlie. ...Wanda Nara e Icardi, altro che pace. Le ultime "stories" su Instagram non lasciano più dubbi. E spunta il messaggio di China Suarez.Dopo il tradimento sembravano essersi riavvicinati, ma la storia sui social confonde. In questi giorni a finire al centro della cronaca rosa sono senza dubbio Wanda Nara e Icardi. Questa mattina la st ...