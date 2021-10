Volley femminile, le migliori italiane della 2. giornata di A1. Antropova: sarà la prima di una lunga serie? Mingardi implacabile (Di lunedì 18 ottobre 2021) EKATERINA Antropova: L’impressione è che sarà la prima di una lunga serie di presenze in questa speciale classifica. La 17enne alta 202 centimetri e naturalizzata italiana trova il modo per farsi notare entrando a terzo set iniziato e mettendo a segno 14 punti con il 58% di positività. Nessuna paura, futuro roseo davanti. SARA BONIFACIO: Gran partita della centrale azzurra che chiude con 10 punti all’attivo il 100% (!!!) in attacco e due muri, contribuendo alla bella vittoria della sua squadra. ALESSIA GENNARI: Si rifà prontamente dopo la prova un po’ opaca contro la sua ex squadra. Prova di spessore con Chieri: 15 punti, 52% in ricezione, 57% in attacco e 3 muri. Meglio di così al debutto monzese era difficile fare. ALESSIA ORRO: Anche per lei un bel riscatto e una ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) EKATERINA: L’impressione è cheladi unadi presenze in questa speciale classifica. La 17enne alta 202 centimetri e naturalizzata italiana trova il modo per farsi notare entrando a terzo set iniziato e mettendo a segno 14 punti con il 58% di positività. Nessuna paura, futuro roseo davanti. SARA BONIFACIO: Gran partitacentrale azzurra che chiude con 10 punti all’attivo il 100% (!!!) in attacco e due muri, contribuendo alla bella vittoriasua squadra. ALESSIA GENNARI: Si rifà prontamente dopo la prova un po’ opaca contro la sua ex squadra. Prova di spessore con Chieri: 15 punti, 52% in ricezione, 57% in attacco e 3 muri. Meglio di così al debutto monzese era difficile fare. ALESSIA ORRO: Anche per lei un bel riscatto e una ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley B2 Femminile: La GesanCom vince in trasferta la prima di campionato Torna a casa con una convincente vittoria, dal Palazzetto dello Sport di Pedara, la GesanCom Fly Volley Marsala nella prima giornata del girone di andata del campionato di B2 di Volley femminile girone P. Il secco tre a zero, contro la Planet Strano Light Catania, che ne è scaturito grazie ai parziali 14/25 21/25 19/25 ci consegna il Dream Team biancoazzurro di Coach Marco ...

Alessandria Volley: sconfitta in trasferta di Torino si è assistito al debutto nel campionato di Serie C femminile dell'Alessandria Volley. L'esordio ha visto scendere in campo, sotto la guida tecnica di Marco Ruscigni e del suo secondo ...

Volley femminile, 2^ giornata: domenica su Sky appuntamento con Trento-Cuneo Sky Sport Volley femminile, le migliori italiane della 2. giornata di A1. Antropova: sarà la prima di una lunga serie? Mingardi implacabile EKATERINA ANTROPOVA: L’impressione è che sarà la prima di una lunga serie di presenze in questa speciale classifica. La 17enne alta 202 centimetri e naturalizzata italiana trova il modo per farsi nota ...

Volley Serie C Femminile, grande esordio dell’Oplonti Volley Una vittoria strameritata. Un secco 3-0 (16-25, 14-25, 17-25), quello della Vesuvio Oplonti Volley che ha praticamente espugnato Il campo della Guiscards Salerno, una delle favorite alla vittoria fina ...

