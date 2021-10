Volley, calendario Supercoppa maschile 2021: programma, date, orari e tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sta per concludersi l’attesa per la Del Monte Supercoppa 2021 di Volley maschile, in programma nel fine settimana del 23-24 ottobre. Le quattro migliori squadre della passata stagione scenderanno sul campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale. I padroni di casa della Lube, reduci dalla sconfitta contro Piacenza, incontreranno nella prima semifinale i brianzoli di coach Eccheli, che arrivano dal derby perso con Milano. Simone Giannelli, ora a Perugia, incontrerà la squadra di cui è stato a lungo capitano, Trento, in un match tra due formazioni che sono a punteggio pieno in regular season. Le due vincitrici poi si sfideranno nella finalissima di domenica: chi solleverà il trofeo? Di seguito il programma dettagliato e come vedere tutte le ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sta per concludersi l’attesa per la Del Montedi, innel fine settimana del 23-24 ottobre. Le quattro migliori squadre della passata stagione scenderanno sul campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale. I padroni di casa della Lube, reduci dalla sconfitta contro Piacenza, incontreranno nella prima semifinale i brianzoli di coach Eccheli, che arrivano dal derby perso con Milano. Simone Giannelli, ora a Perugia, incontrerà la squadra di cui è stato a lungo capitano, Trento, in un match tra due formazioni che sono a punteggio pieno in regular season. Le due vincitrici poi si sfideranno nella finalissima di domenica: chi solleverà il trofeo? Di seguito ildettagliato e come vedere tutte le ...

