Volley Bergamo 1991 ko per 3-1 anche contro la corazzata Scandicci (Di lunedì 18 ottobre 2021) contro Scandicci come con Trento: Volley Bergamo 1991 cede in quattro set alla corazzata toscana. Dopo un primo set con il freno a mano tirato, Bergamo se la gioca, perdendo ai vantaggi il secondo, lottando alla pari con le padrone di casa e vincendo il terzo, ma cedendo nel finale. Il sestetto rossoblù è lo stesso che aveva debuttato una settimana fa: Di Iulio e Borgo, Ogoms e Schölzel, Loda e Lanier con il libero Faraone. Scandicci inizia con Milanova al palleggio e opposta a Lippmann, al centro Lubian e Alberti, in banda Natalia e Pietrini. Ed è proprio la schiacciatrice neo campionessa d’Europa con la Nazionale italiana a caricare l’attacco delle toscane, che volano sull’11-4. Giangrossi inserisce Cagnin per Loda, Lanier risponde a Lippmann e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 ottobre 2021)come con Trento:cede in quattro set allatoscana. Dopo un primo set con il freno a mano tirato,se la gioca, perdendo ai vantaggi il secondo, lottando alla pari con le padrone di casa e vincendo il terzo, ma cedendo nel finale. Il sestetto rossoblù è lo stesso che aveva debuttato una settimana fa: Di Iulio e Borgo, Ogoms e Schölzel, Loda e Lanier con il libero Faraone.inizia con Milanova al palleggio e opposta a Lippmann, al centro Lubian e Alberti, in banda Natalia e Pietrini. Ed è proprio la schiacciatrice neo campionessa d’Europa con la Nazionale italiana a caricare l’attacco delle toscane, che volano sull’11-4. Giangrossi inserisce Cagnin per Loda, Lanier risponde a Lippmann e ...

