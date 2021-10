Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/10/21 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Che Maria De Filippi decida che il trono di Joele Milan non possa continuare, dopo che durante un ballo l’hanno sentito dire ad Ilaria Melis di iniziare a seguire il suo amico su Instagram così poi avrebbero potuto sentirsi, ci sta. C’è chi crede alla versione del tronista secondo il quale quella non era altro che una battuta, chi invece ci ha visto più malafede, ma in ogni caso ci sta che la padrona di casa scelga di porre fine a qualcosa che potrebbe mettere in dubbio la buona fede del suo programma. Ci sta, ci mancherebbe. Quello che non ci sta, invece, è tutto il resto. Quello che sta attorno al tontolone di turno che, ciclicamente, viene immolato su pubblica piazza per restituire a Uomini e Donne una parvenza di serietà. E mi riferisco, in particolare, alla presenza di gente come Gemma Galgani, Armando Incarnato e Biagio Di Maro, persone che la ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Che Maria De Filippi decida che il trono di Joele Milan non possa continuare, dopo che durante un ballo l’hanno sentito dire ad Ilaria Melis di iniziare a seguire il suo amico su Instagram così poi avrebbero potuto sentirsi, ci sta. C’è chi crede alla versione del tronista secondo il quale quella non era altro che una battuta, chi invece ci ha visto più malafede, ma in ogni caso ci sta che la padrona di casa scelga di porre fine a qualcosa che potrebbe mettere in dubbio la buona fede del suo programma. Ci sta, ci mancherebbe. Quello che non ci sta, invece, è tutto il resto. Quello che sta attorno al tontolone di turno che, ciclicamente, viene immolato su pubblica piazza per restituire auna parvenza di serietà. E mi riferisco, in particolare, alla presenza di gente come Gemma Galgani, Armando Incarnato e Biagio Di Maro, persone che la ...

