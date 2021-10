Uglies | nel cast del film Netflix anche Chase Stokes | star di Outer Banks

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 ottobre 2021), il protagonista della serie, farà parte deldelconJoey King e diretto da McG., il nuovoconJoey King, avrà nel proprio, uno degli interpreti della serie, tra i titoli di maggior successo sulla piattaforma di streaming. Il progetto si basa sul romanzo scritto da Scott Westerfeld ed è descritto come un fantasy distopico. Alla regia dici sarà McG e la storia è ambientata in un mondo in cui un'operazione obbligatoria all'età di sedici anni rende tutti ...