Tsmc apre una fabbrica di chip in Giappone Cinque cose da sapere

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tokyo e Taipei festeggiano. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. () sta per avviare la costruzione di uno stabilimento per la produzione di microinil prossimo anno, e intende renderlo operativo già nel 2024. Lo stabilimento verrà realizzato col contributo di fondi pubblicisi e sarà gestito anche da Sony. I semiconduttori prodotti dainverranno destinati a vari settori, in testa l’automotive. Secondo fonti aziendali menzionate dalla stampase, al progetto potrebbe prendere parte anche Denso Corp. Il primo ministro del, Fumio Kishida, ha annunciato cheinvestirà incirca 1.000 miliardi di yen (8,8 miliardi di dollari) – in linea con il recente ...

