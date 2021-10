Trieste: Polizia sgombera manifestanti portuali e no green pass usando idranti e lacrimogeni. Proteste dal centrodestra, le sinistre tacciono (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Polizia ha azionato gli idranti e usato lacrimogeni per sgomberare i manifestanti portuali e no green pass. . Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra i portuali che si tenevano per mano. Un lavoratore ha accusato un lieve malore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laha azionato glie usatoperre ie no. . Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra iche si tenevano per mano. Un lavoratore ha accusato un lieve malore L'articolo proviene da Firenze Post.

NicolaPorro : ???? Presidio no #greenpass al porto di #Trieste, arriva la polizia: cosa sta succedendo ?? - repubblica : Porto di Trieste, la polizia con gli idranti sgombera i 300 manifestanti no Green Pass - ignaziocorrao : Non capisco perché la #polizia abbia dovuto utilizzare gli #idranti per disperdere i #lavoratori e manifestanti pac… - ArmoniosiAccent : Stamattina al porto di #Trieste c'erano famiglie con bambini. Questa donna incinta ha ricevuto una manganellata in… - Tavernello5s : RT @Grandetornado2: @Tradire_e_fare @AlexGiudetti Questo individuo va cacciato dalla #POLIZIAVERGOGNA,perché parla di legge e non sa che #T… -